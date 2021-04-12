黎智英還押第102日　妻女探監愁眉深鎖

壹傳媒黎智英先後被控欺詐及違反《港區國安法》，早前被終院撤銷保釋後，曾向高院申請保釋但遭拒絕，現時仍於赤柱監獄還押，至今日(12日)已被還押第102日。黎的妻子及女兒於早上到監獄探望黎智英，兩人現身時均沉默不語，愁眉不展。

早上約9時45分，黎的妻子李韻琴及女兒一同坐私家車到場，其中李手持手袋，疑內裏裝有給予黎的物資，兩人頭耷耷快步走向監獄。她們登記後轉乘懲教院所的高爾夫球車前往探監。至早上約11時20分，兩人步出監獄結伴離開。

現年73歲的黎智英多案纏身，其中被控在前年8月31日參與未經批准集結一案，黎與前立法會議員李卓人，及民主黨前主席楊森本月7日在開庭後表示認罪；而另外涉及前年8月18日涉組織及參與未經批准集結，包括黎智英在內7名被告於本月1日裁定罪成候判，同案另2人已一早認罪，法官安排「8.18」、「8.31」兩案同於本月16日判刑。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在上址還押，他們的家屬早上亦到場探監，包括荃灣區議員岑敖暉的太太、前議員郭家麒的太太，以及前議員陳志全的男親友，各人逗留約2小時後離開。