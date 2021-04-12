體弱長者不宜打新冠疫苗　專家稱參照科學數據籲勿「溝針」

接連發生接種新冠疫苗後死亡事故，令院舍長者對是否接種仍感猶豫，惟政府為谷接種率，企圖以放寬探訪為由，本周起已安排外展團隊為長者打針，惟部分院舍僅2名長者獲評為適合接種。呼吸系統專科醫生梁子超表示，長者大多有心臟病、中風等問題，須待他們身體狀況最好方可接種，加上為高危人群接種疫苗，難以避免背景發病率問題，敦促當局提高長者的接種標準。

梁子超今早(13日)在電台節目提到，長者及長期病患抵抗力較弱、最需要保護，安老院舍作為爆疫高危地點，更須依賴防疫措施阻截病毒輸入，目前仍未可放寬探訪安排。

有研究機構招募港人「白老鼠」，先接種由內地及德國研發的復必泰、再注射由內地研發的科興疫苗，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良預料，要到今年年底才有較實質數據反映「溝針」成效；而「溝針」的副作用則要經過更長時間才可反映，若參考已知的科學數據，建議市民毋須「溝針」接種兩款疫苗。

至於港府是否應購入其他技術平台，如採用腺病毒載體技術的新冠疫苗，何以美國研發的強生新冠疫苗為例，按免疫學理論，僅接種一劑疫苗，一定不及接種兩劑疫苗有效，亦未計及輕微感染個案，暫時仍須對這種技術平台的懷有戒心。