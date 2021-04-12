復活節假後學校復課　不少小學無申請全面復課

新冠肺炎疫情稍緩，不少學校於復活節假期後復課，面授課堂的人數上限亦由三分一放寬至三分二；若全校教職員每兩周接受一次檢測，則可向教育局申請全面復課。有校長今（12日）表示，不少小學考慮到近日疫情有緩和趨勢，教育局或隨時恢復全面復課，故沒有申請全面復課。

資助小學校長會名譽主席張勇邦指出，據其了解，不少小學均沒有申請全面復課，因教育局有可能隨時宣布全面復課，認為毋須急於一時，而要承擔不必要的風險。他解釋，即使全校教職員接受檢測，亦不能保證百分百安全，加上不少學生要乘搭公共交通工具跨區回校，有一定感染風險。

不過，沙田區一間學校上月初起已安排教職員兩周一檢，並於上周三（7日）開始全面復課。該校認為，有關安排符合家長的期望，相信學校的防疫措施可有效保護學生。另外，深水埗亦有一間中學安排各級學生分別於上午或下午回校上課，變相所有學生亦可接受面授課堂，該校指出，現時學生若有學習問題，老師可即時解答，未來將安排較多測驗，以便老師掌握其學習進度，強調會維持足夠的防疫措施。