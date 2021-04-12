民主派區議員開會屢缺勤　鄺俊宇16次會僅出席2次

民主派區議員自2020年上任後和政府關係緊張，行為亦多次備受爭議。涉去年民主派35+初選被捕但未被起訴、正保釋在外的元朗區議員鄺俊宇，他加入的元朗區議會3個委員會全年共開會16次，惟鄺僅出席2次，缺勤多達14次；離島區議員王進洋加入的4個委員會合共開會16次，而王只出席8次，僅達一半出席率。本報就此聯絡二人查詢，暫未獲覆。

區議會委員會由區議員自行選擇加入，根據元朗區議會委員會區議員由2020年1月1日至12月31日的出席紀錄，鄺俊宇於5次交通及運輸委員會會議中出席過2次，出席率只達40%。鄺同時亦是文、藝、康、體、福利、教育及治安委員會委員，以及地區設施管理委員會委員，兩個委會員於2020年分別開會6次及5次，但鄺從未出席。3個委會員合共開會16次，但鄺只出席其中2次，缺勤達14次。

另外，根據離島區議會委員會區議員由2020年1月1日至12月31日的出席紀錄，王進洋加入了社區事務及文化康樂委員會、地區設施管理委員會、交通及運輸委員會及旅遊漁農，以及環境衞生及氣候變化委員會，4個委員會合共開會16次，王進洋卻只出席其中8次，只得50%出席率，而當中環境衞生及氣候變化委員會更從未出席。