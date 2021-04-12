特別財會：港府力推過渡屋救亡　已發展逾1.39萬個單位

本港住房不足為人詬病，港府力推過渡性房屋「救亡」。運輸及房屋局今(12日)回覆議員在立法會特別財務委會的書面質詢時指，截至上月5日已發展逾1.39萬個過渡性房屋單位。當中逾1,100個已落成入伙，約2,400多個單位正動工興建，另有超過9,700個單位的項目已經啟動，另有約550個單位的項目正在深入研議中。

運房局於2月表示轄下的過渡性房屋專責小組已覓得可在2022至23年度或之前提供約14,000個過渡性房屋單位的土地。該局今進一步交代，目前已發展13,992個過渡性房屋單位，其中有1,194個單位已落成，分別來自住宅樓宇(1,054個)、非住宅樓宇(51個)及新建住宅(89個)。現已落成的項目均由關愛基金資助，當中住宅樓宇改建、非住宅樓宇 改建及新建住宅樓宇項目的平均造價，分別為每個單位約10萬港元、30萬港元及50萬港元。資助計劃下已批出撥款的已啟動項目，平均造價為每個單位約54萬港元。

因應市民對住房需求殷切，議員鄭泳舜建議當局考慮設立過渡性房屋中央輪候冊，不過運房局表明過渡性房屋項目由其營運機構負責日常運作，包括按照項目的建議服務對象處理相關的租戶申請，因此認為不適宜由政府集中處理申請。

此外，運房局推出先導計劃資助非政府機構(NGO)租用酒店及賓館房間作過渡性房屋，該局指現正緊密籌劃計劃的實施細節，會於短期內開始接受申請。當局會因應計劃推出後的情況適時檢討，並於有需要時作出跟進。