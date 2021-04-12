每名居民可獲8000元補貼　電子消費購物可享75折

澳門政府今日(13日)公布「電子消費優惠計劃」優化方案，以「政府補貼、消費立減、全民受惠」為原則，向每名澳門永久居民及非永久居民派發5,000澳門元的啟動金及最高3,000澳門元減免額，計劃預計6至12月期間推行，初步預算達58.8億澳門元。當地居民可於5至12月到金管局作網上登記，選擇「移動支付」或「電子消費卡」消費方式領取補貼並用於餐飲及零售，但不可用於繳交水電費、保險費或到賭場賭博等。

電子消費優惠的每日使用上限為300澳門元，市民消費時可享有75折優惠，上限共3,000澳門元。經濟及科技發展局局長戴建業解釋，市民若購買1件價值為400澳門元的商品，消費時會率先減免100澳門元，餘下的300澳門元將在啟動金中扣除，即消費300澳門元實際上購買價值為400澳門元的商品。商家於交易後亦將向消費者提供收據，並載有啟動金和立減額餘額等消費明細。即使居民用完5,000元「啟動金」，若3,000元「立減額」仍有餘額，市民可自行充值並繼續享有75折優惠，直至「立減額」用完。

選擇「移動支付」方式領取補貼的人士，戶口將被自動注入5,000澳門元「啟動金」；選擇「消費卡」人士則須將卡內餘額清零後再充值。至於從未領取消費卡的居民可先登記後領卡充值，若有人遺失消費卡則須向警方報失，再補領及充值。未成年人的補貼額將由父母代領，到銀行及支付機構辦理核實後可選擇轉移予父母，又或領取電子消費卡。