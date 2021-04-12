孟晚舟要求滙豐披露文件　雙方達共識免開庭

中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟，被美國指控與華為利用香港空殼公司Skycom，向伊朗電訊商出售電腦設備，違反美國對伊朗的制裁令，並在有關的交易上欺詐滙豐銀行。加拿大卑詩省最高法院現正處理美國提出，將她引渡到美國的申請。今年2月她入稟香港高等法院，要求滙豐向她披露若干資料及文件，供她在引渡聆訊時使用。案件原定今日（12日）就有關申請聆訊，由法官陳靜芬審理。不過今天甫開庭孟的大律師即表示，與訟雙方已達成共識，滙豐同意在遮蓋部分資料後，向孟披露部分文件，因此毋須開庭。雙方並同意加入一間科技公司作為其中一名原告，惟庭上未有披露該名新增原告的身份。

本案原告孟晚舟，被告香港上海滙豐銀行有限公司。據入稟狀披露，孟要求滙豐向她或其指定的律師行披露，存於滙豐的指定文件或紀錄。孟稱會在加拿大卑詩省最高法院處理美國提出的引渡聆訊申請時使用這些文件。孟要求滙豐披露的文件，包括2012年12月至2015年4月期間，滙豐風險評估委員會中就華為技術有限公司、Skycom Tech Co Ltd（星通技術有限公司）及Canicula Holdings Ltd，有關合規、制裁、信貸、信譽風險的評估文件；有關風險評估委員會於2013至2015年間，評估是否繼續跟華為技術有限公司維持關係的相關資料；以及滙豐內部將上述3公司視為華為集團所有的相關文件。