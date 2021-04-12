沙田開槍事件揭爆竊案　2疑匪還押至6月再訊

一名男子上周四（8日）駕私家車在沙田遇查時涉嫌企圖開車逃走，期間連撼7車致7人受傷，終遭警方開槍擊中肩膊後制服被捕。警方調查後揭發該司機涉嫌於上月，與另2名同黨潛入粉嶺一間電器舖爆竊，盜取價值近30萬港元的財物。3人現被控入屋犯法罪，其中一人另被控販毒罪，案件今（12日）在粉嶺法院提訊。由於中槍司機仍然留院今日未能上庭，法庭下令將他交警方看管至4月16日再訊。至於其餘2人，則暫毋須答辯，案件押後至6月7日再訊，以便警方進一步調查，期間2人需要還押。

3名被告依次是46歲的吳文偉、40歲的女子黃穎筠，及45歲的孔俊傑。吳及黃均報稱無業，孔報稱任職地盤工人。其中孔俊傑是上周四中槍的司機。今日控方以案情嚴為由，反對讓吳文偉與黃穎筠擔保外出，辯方有保釋申請，但最終遭裁判官駁回。

3名被告同被控於2021年3月29日，作為侵入者進入粉嶺帝庭軒商場的店舖「電器之家」，偷竊62部手提電話、8部平板電腦、一部手提電腦及3000港元現金，總值港幣29.2萬港元。黃穎筠另被控於2021年4月9日，在天水圍天瑞路天恩邨恩盈樓17樓樓梯間非法販運危險藥物。