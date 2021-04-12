「Lunch哥」涉藐視法庭　官促其父認真看待

人稱「Lunch哥」的反修例活躍示威者李國永，涉嫌於去年一宗死因研訊期間，與一名六旬女子在法院外滋擾證人。他們因此事除了被控非法集結罪，還另被控刑事藐視法庭。高院原定今日（12日）處理有關刑事藐視法庭的程序，不過由於李表示其法援申請被拒，正等候就此提出上訴，而另一名女答辯人就表示有意認罪，法庭遂將案件押後至8月2日再訊。

本案兩名答辯人分別是17歲男學生李國永，及65歲退休女保安員賴瑞英。他們今日均無律師代表，李透露他將於今年6月24日就法援申請被拒提上訴。他的父親今日亦有到庭，指兒子患有自閉症及過度活躍症，事發過程少於5分鐘，質疑有人小事化大。

對於李父的說法，主審法官陳慶偉並不認同。法官表示：「有啲嘢你認為好小事，但後果可以好嚴重」，指出李國永涉以粗言穢語侮辱死因庭證人，一旦定罪除了判罰，更可能面對金額不小的訟費。若事件涉及的是刑事審訊，控方或會提控妨礙司法公正，最高可判監禁7年。本案現交由高院處理，刑事藐視法庭的最高判罰亦是監禁7年，希望李父可認真看待今次訴訟。

賴瑞英則向法庭表示她打算認罪，並將會親自求情，不聘請律師，她承認：「睇咗網上啲嘢，一時衝動做錯咗」。律政司反對將案件押後，但法官最終決定押後至8月2日再訊，處理李的答辯後再聽取賴求情。法官特別提醒傳媒，法庭已就案中事主及警員證人頒下匿名令，任何人士均不得披露他們的資料及身份，包括他們的名字及警員編號等。