親友欲探視院舍長者須打2針 若不打疫苗到訪前要2度檢測

安老院舍及殘疾人士院舍停止探訪超過一年，直至近期本地確診數字緩和，有院舍家屬希望可盡快恢復探訪，勞工及福利局局長羅致光指，雖然院舍推行樂齡科技，透過資訊科技保持聯絡，但始終不及面對面的探訪，因此當局決定，當親友完成兩劑疫苗注射，並於探訪前完成快速測試，取得陰性結果，即可進行探訪，惟過程需遵守防疫措施，包括佩戴口罩。

羅續指，若親友因健康理由未能注射疫苗，可以探訪前72小時的核酸陰性結果代替注射，惟同樣需於探訪前進行快速測試，並取得陰性結果，方可探訪，具體安排社會福利署會跟業界商討後落實細節。

對於疫苗注射可否取代院舍員工定期檢測，羅對此表示，因院友感染大多是於院舍內，加上院友的身體狀況，若果感染死亡率非常高，防感染工作就需要十分謹慎。羅續指，希望員工注射疫苗，惟現時本港疫苗接種比率十分低，當局會密切留意疫苗注射進度，分析不斷累積的科學數據，再決定完成接種疫苗的員工可否豁免強制檢測。

現時根據衞生防護中心有關安老院舍及殘疾人士院舍的指引，指明除體恤原因外，一律不得探訪，家屬可透過其他方式包括電話或視像通訊設備聯絡院友或職員。院舍應與家屬加強溝通，預先向他們清楚說明有關的探訪安排和限制。