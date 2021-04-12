特別財會：7資助房屋項目於未來3年落成　有機會納入新一期居屋之列

本港料有7個資助出售房屋項目於未來3年落成，涉及8800個單位。上述項目分別遍布東涌、沙田、北角、土瓜灣、啟德、坑口及觀塘等地區，有機會被納入「居屋2021」計劃。

運房局今(12日)回覆議員在立法會特別財務委會的書面質詢，提及2021/2022年度至2023/24年度共有10個資助出售房屋項目預計完工，當中7個仍未出售或預售，有望納入新一期居屋之列。

有關項目包括東涌第54區(3300個單位)、沙田安睦街第一期(500個單位)、北角渣華道(200個單位)、土瓜灣高山道(500個單位)、啟德2B2號地盤(1800個單位)、觀塘安達臣道石礦場RS-1號地盤(1900個單位)、坑口昭信路(600個單位)。

此外在中轉房屋方面，房屋委員會資助房屋小組委員會已於去年12月通過清拆石籬中轉房屋的遷置安排，並已凍結空置單位的編配。截至今年2月底，石籬中轉房屋共有1584個空置單位，至於屯門寶田中轉房屋則有901個空置單位。中轉房屋的管理及維修開支由房屋委員會支付。截至去年12月底，2020/21年度石籬中轉房屋的總開支約936萬港元，寶田中轉房屋的總開支則約3,506萬港元。