九巴撞欄削車頂釀6死　司機認危駕候判

一輛九巴前年12月駛經粉嶺公路期間，突然轉向直撞防撞欄外的樹叢，巴士上層大半被削去，車頂則掛在樹枝上，更有乘客被拋出車外，最終導致6人死亡38人受傷。涉事車長今天（12日）在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡及他人嚴重受傷2罪，其律師求情指他在意外前「個人硬咗」，隨後便發生意外，事後感到十分愧疚。法官需時考慮刑罰，將他還押至4月28日判刑。

57歲被告文志光，承認在2019年12月18日，在粉嶺公路往上水方向危險駕駛一輛巴士，導致3男3女死亡及5男3女嚴重受傷。控方指被告初犯，過往只有一次不小心駕駛被判罰款的交通紀錄。

案情指當日下午4時許，被告駕駛涉案九巴途經粉嶺公路時，突然左轉，擦過防撞欄衝入欄外的樹叢，致巴士上層部分車頂被劏開，掛在樹枝上。當時車上有72名乘客，包括2名兒童，其中一對男女在意外中被拋出車外。事件最終造成6死8重傷。而被告當時分別曾對到場的救護員及警員表示「我一時睇唔到，撼咗落棵樹度」、「行駛期間，我瞌一瞌」及想拾起欲倒的水樽，其後在警誡下則保持緘默。

辯方律師求情時表示，被告2001年加入九巴任全職車長，一生沒有過犯，在25年駕駛經驗中只有一次交通紀錄。被告為一名傳統勤力的人，過往駕駛態度亦有禮，惟其生活在該次慘劇後已轉變。被告明白有多條生命在事件中失去，故他一早已打算認罪及自願撤銷擔保，事後亦感到愧疚及羞恥，不欲接觸他人，並透過律師向受影響人士道歉。辯方又指被告就意外後接受查問一事「斷片」，已忘記說過該些內容，並強調片段中見被告在意外前一直穩定地駕駛，只是在意外發生時突然轉向，認為被告指自己突然僵硬的說法是有可能的，被告亦多次重申並沒有睡着。