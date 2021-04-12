旅遊業疫苗中心計劃收過萬宗申請　中心主任13人競爭1位

政府早前「泵水」1.52億港元拯救旅遊業，讓導遊領隊、旅巴司機、旅行社及酒店職員4類從業員到24間社區疫苗接種中心，負責管理運作及行政支援工作，涉及約2,000個職位，為期5個月。計劃由上周三(7日)至今日(12日)中午12時開放報名，不同職位分階段截止申請。截至中午12時，中心主任職位收到600宗申請，約13人競爭1個職位；副主任職位收到898宗，約9.8人競爭1個職位；登記員職位則收到8,875宗(不包括未收到郵遞)，約5.5人競爭1個職位。

2,000個職位之中，有140個為疫苗接種中心主任和副主任職位，於上周六(10日)中午已截止報名。該職位月薪高達3至4萬港元，其中主任一職負責中心行政、與醫療團隊合作等工作，申請人需要大學畢業、有7年或以上工作經驗，當中3年為主管階層。副主任一職就要求文憑學歷或以上，要有5年工作經驗，當中1年為主管階層。

此外，而1,600個登記員職位的日薪為1,300港元，每月工作8至14日，今日中午已截止報名。該職位要協助市民使用網上系統登記、回答查詢等，入職條件包括中學文憑或中五學歷程度或以上，申請人須於會考或文憑試中文或英文一科合格，或至少5年旅遊業工作經驗。

業界已獲政府撥款200萬港元，成立「旅遊業疫苗中心行政支援有限公司」處理招聘事宜，結果將於4月21日公布，同月24日至30日進行帶薪培訓，5月1日正式開始工作。