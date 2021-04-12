129名公僕拒交宣誓聲明　26人反修例示威被起訴　5人定罪

政府今年1月要求全體現職公務員在4周內宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局局長聶德權今（12日）表示，約有17萬名公務員已簽妥及交回聲明，而截至今年4月1日，有129名公務員不理會及拒絕簽署及交回聲明。他又指在職公務員因涉嫌參與反修例非法活動被捕，而現時正接受警方調查或正被起訴的人數有26名，當中有5人被定罪。

聶今午於財務委員會特別會議被問及公務員簽署聲明的情況時指，相關部門已去信要求未有簽署及交回聲明的人士解釋，並已收回部分回覆。局方會按個案實際情況，根據公務人員管理命令第12條，基於公眾利益要求他們離開公務員隊伍，過程中會給予時間他們作申述。如職位涉公務員敍用委員會職權範圍，會徵詢委員會意見，當局作最後決定並通知有關公務員，強調會嚴肅快速跟進。

有議員關注被起訴公務員是否仍可獲發薪金，聶指有關涉嫌參與反修例非法活動被捕的現職公務員，如他們被警方落案起訴的話，他們可支取一半薪金。當局亦根據《公務員事務規例》，亦有部分人在試用期內被終止聘用