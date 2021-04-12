特別財會：公屋外排水管檢查料今年第三季完成　目前已檢約29萬單位　

香港房屋委員會去年10月展開為期18個月的「排水管檢查計劃」，主動檢查轄下所有約80萬個公屋單位設置於室外或室內的公用排水管。運輸及房屋局今(12日)回覆議員在立法會特別財務委會的書面質詢，截至今年2月底，房委會已檢查約29萬個公屋單位的室外排水管，以及約18萬個公屋單位內的排水管。

運房局引述房委會表示，上述大部分經檢查的喉管狀況良好，餘下的喉管會安排適切的維修。室外排水管的檢查工作預計於今年第三季完成，單位內的排水管檢查工作則預計於明年第一季完成。「排水管檢查計劃」的大部分開支由政府的「防疫抗疫基金」支持，撥款金額為6,500萬元，並為此增設了138個臨時職位。

另外，政府去年透過防疫抗疫基金推行一項為期24個月的特別措施，由屋宇署主動視察全港約2萬幢樓高3層以上住用或綜合用途私人樓宇外牆的排水系統。審查組依據「視察計劃」為資助出售單位樓宇外牆的排水系統進行視察，如發現有破損或欠妥的排水管或通風管，審查組會向相關業主或業主立案法團發出勸諭信或渠務修葺命令，要求盡快安排合資格的承建商檢查和維修。

截至今年2月底，在約950幢資助出售單位樓宇中，審查組已視察了218幢樓宇外牆的排水系統，當中17幢樓宇外牆的排水管發現有欠妥之處，包括排水管滲漏或破損。審查組已發出32張渠務修葺命令，其中31張命令已獲遵從。有關的視察工作預計於明年第一季完成。