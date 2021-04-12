六旬漢認擲汽油彈入警察宿舍　押後明天判刑

6旬男子被指於去年3月凌晨，在上水已婚警察宿舍外，先用鐵線綑綁宿舍閘門後，再投擲汽油彈，導致一輛私家車被毀壞。他其後被警方截獲，並被搜出含鹽酸的液體及一把闊刃鋤頭。他今天（12日）在區域法院承認有意圖而縱火、管有腐蝕性物品及適合作非法用途的工具3罪。其律師求情時指他綑綁閘門只為阻礙警方追捕，非有意造成傷亡。法官聽畢求情後表示需時考慮，將被告還押至明天（13日）判刑。

辯方大律師求情時表示，63歲被告黃錦全左耳失聰，且曾經為工作節省時間及車資而露宿一段時間，過往品格良好。大律師指被告關心下一代的成長環境及認為應保護年輕人，自2019年因社會事件，感到壓力及情緒受困，在情緒積壓下才導致今次事件。大律師又指被告綑綁閘門前，曾回頭看過附近更亭並沒有人，並非明知有人在而這樣做，但同意可能阻礙居民逃生，或會造成嚴重後果。

案情顯示，2020年3月23日凌晨，警員在上水已婚警察宿舍一帶進行反縱火巡邏，在現場埋伏監視。其時被告踏單車往宿舍方向，用鐵線綑住宿舍西閘後，在閘外的地面點火，又把3枚已點燃的汽油彈投入宿舍內，令宿舍範圍內之地面着火，並損毀一輛私家車。他之後再在閘外放火才逃去。

在宿舍內埋伏的警長見狀欲追截時，發現西閘被綑綁，需要強行打開。被告其後被在附近的警員截獲，警員並在他的單車上搜獲一個載有腐蝕性液體的塑膠樽及一個闊刃鋤頭。被告警誡下稱「唔掟都掟咗囉，我冇嘢好講。」。而在事件中被毀壞的私家車事後需花費5000港元維修。