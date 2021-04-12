逾90%學校僅用禮堂作DSE試場　考評局促加設考場防爆疫

今屆中學文憑試(DSE)核心科目將於本月26日至5月3日期間進行，香港考試及評核局早前要求有關試場學校在上述期間暫停面授課，以騰出更多課室作試場及讓教師擔任監考員。考評局今日(12日)發信予各間試場學校，稱留意到不足10%學校有安排禮堂以外的場地作試場之用，若試場出現確診個案，同場考生感染風險較高。局方又提醒學校應加設試場，以分流部分原於禮堂應考的考生，讓考生座位之間可保持更多距離。

考評局指，根據衞生防護中心指引，若所有考生在同一場地應考，當考場內出現確診個案時，其他考生受感染及被界定為密切接觸者的風險較高。局方促請學校檢視現行座位安排，並增加通風良好的場地作額外試場，校方亦應分流原於禮堂應考的考生到額外試場，令考生座位之間的距離增加。當學校增加課室作為試場後，有關試場不應與其他試場的考生共用洗手間。

局方又指，當學校設置課室作額外試場時，須安排原校教職員擔任監考員，但為確保公平性，試場亦須安排非原校教職員擔任禮堂或只有原校考生應考之課室的監考員。