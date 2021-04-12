要求交代侮辱公職人員罪研究進度　聶德權：暫無立法時間表

外界關注在反修例風波期間，警隊執法時受侮辱及挑釁的情況嚴重。

2019年反修例風波期間警民關係惡化，外界關注警隊執法時受侮辱、挑釁情況嚴重，要求政府訂立侮辱公職人員罪。不過，公務員事務局局長聶德權今（12日）在立法會表示，現正研究是否有需要通過立例方式處理，暫時未有具體時間表。

財務委員會今召開特別會議審議2021-2022財政年度開支預算，議員葛珮帆在會上關注制訂侮辱公職人員罪研究進度。聶回應指局方與保安局均留意問題，當中涉辱警及侮辱公職人員問題，現正研究是否需要通過立例方式處理，加上特首曾提過接下來的立法年度時間緊迫，故暫時未有具體時間表。

對於葛表示警隊、懲教及消防人員流失率高，詢問局方有否研究更多福利及招聘更優秀公務員，聶表示就公務員主要職系流失方面，未來數年為退休高峰期，故退休人數較多，但辭職率近年佔實制原額約0.9％，屬低水平，超過60%人士都是在試用期內離任。他強調會繼續改善工作環境及設獎勵等，鼓勵新入職人員及挽留人手。

較早前食物環境衞生署前署長劉利群獲委任為食物及衞生局常任秘書長（食物）。議員張華峰指事件引起市民關注，問及局方公務員升職標準如何，而當局作決定時會否考慮公務員的民望及市民意見。聶回應說，公務員晉升設有機制，如涉及較高級公務員，會由晉升委員會審議及徵詢公務員敍用委員會意見，按其品格、經驗及才能作決定，特別是高級公務員均經過長時間觀察。至於被追問有否考慮市民意見時，聶指未有回應。

另外，會上有不少議員在疫情下，本年度公務員「長期優良服務公費旅行獎勵計劃」的預算開支仍有近2.46億港元。聶指獎勵計劃已舉行一段時間，用以獎勵連續服務滿20年或以上，工作表現持續優良的非首長級公務員，包括文職及紀律部隊部門均可申請。

他又解釋今年預算款項較修訂預算時多的原因，是因上一個財政年度支出減少，故預留了去年未能使用計劃的撥款，故今個財政年度預留款項較多，如因疫情持續公務員未能出遊，局方會再考慮其他方法處理。