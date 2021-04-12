斥審理反修例案件慢促設專責法庭　鄭若驊僅稱配合司法機構決定

前年發生的《逃犯條例》修訂風波，警方拘捕逾萬名示威者，惟至今只有約1,700宗案件完成檢控，不少議員直斥法庭審理案件的進度非常不理想，要求律政司考慮增加人手及重新考慮設立專責法庭處理，但律政司司長鄭若驊回應稱，期望大家理解律政司是根據警方提供的證據提控，惟每宗案件的搜證時間有快慢，律政司會盡量配合警方工作，又指若司法機構願意開設專責法庭，律政司會全力配合。

本身是大律師的容海恩狠批法庭目前已處理的反修例案只佔整體的約15%，斥有關進度非常不理想，又指相信好多市民都會擔心過分延誤會造成司法不公的情況出現，期望當局可以考慮增加人手、加開法庭等一切方法去增加效率。

議員葛珮帆則關注處理免遣返聲請的速度問題，批市民每年要為假難民承擔的經濟開支超過10億港元公帑，令市民非常不滿。葛又質疑司法人員的升遷和培訓沒標準，致使早前有爭議言論的法官亦獲升職。此外，她亦重申期望當局再考慮設立專責法庭處理反修例案。

本身是律師的議員何君堯則提議，可否承諾在今年底前完成所有反修例事件，又斥身為政治任命官員的鄭若驊不斷以「社會事件」稱呼反修例事件「好哽耳」，認為其示威者的所作所為需要用《港區國安法》出台才能制止，已見性質之嚴重，期望鄭可改變稱呼。而議員鄭松泰則查詢，涉及港區國安法的開支會否呈現在新財政年度。

鄭若驊回應時表示，所有涉及港區國安法的開支都不會在預算案中呈現，即使連核准後的數字都不會。在加快檢控速度方面，她則指現已重開荃灣法庭、在星期六加開法庭、擴建區域法院讓多人被控的案件使用、增加司法人手、及上訴庭改以2名法官便可開審的規定，藉此加快案件流轉速度。

至於如何稱呼反修例事件方面，鄭指反修例事件無疑是街頭暴力，現時不少反修例案已就暴動、傷人、藏械等被判罪成，相信不用特別說明已知道是怎麼一回事，惟在法律層面，每宗案件只需按個別的情況審理法律問題。