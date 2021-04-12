擅查兒子成績　教局主任否認不誠實取用電腦

教育局一名教育主任，涉嫌取用局方「中一學位分配系統」以查看兒子作「呈分試」之用的校內成績。他否認10項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪，案件今天（7日）在觀塘法院開審。被告上司作供指被告的職責不涉及派位工作，他登入電腦系統查閱兒子成績，屬違規及有利益衝突之嫌。審訊今天未完，明日繼續。

57歲被告彭偉傑，任職教育局教育主任。他被控於2016年8月15日至2017年9月18日期間，共10次在香港取用電腦，即教育局名為「教育資訊系統」並載有「中一學位分配系統」數據庫的電腦系統，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益。

承認事實指，被告自1996年起加入教育局，案發時在學位分配組工作。該組負責的「中一學位分配系統」數據庫為限閱資料，記錄學生「呈分試」成績。被告的兒子在觀塘某小學就讀，有同級同學128名。2016年其兒子預備升中，被告先後10次登入數據庫查看他的兒子或同校學生的成績。及後學校根據學生的總成績，預測被告兒子的派位介乎第一與第二組別之間，被告便向校方要求，提供其兒子的真實排名。後來警方在其電腦中搜出多個試算表，記錄著該128名學生的個人資料及呈分試成績。

控方今傳召被告時任上司，高級教育主任雷海明作供。雷表示，雖然被告的職責牽涉處理學生的資料，如負責每年一度的「收生實況調查」及處理「中學學位分配辦法」的遲來申請人，但是不涉及派位工作，而且被告查詢其兒子或同學的成績應屬違規及有利益衝突。雷強調局方重視公職人員的品行，不但定時傳閱內部指引，更每年要求負責學位分配的職員去簽署內部守則。