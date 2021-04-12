巴西公布第3期科興疫苗報告　有效率僅50.7%

內地科興生物在多國進行第3期新冠疫苗臨床研究，其中巴西聖保羅州布坦坦研究所周日(11日)公布科興疫苗第3期臨床結果，指疫苗保護效力為50.7%，對減少住院和死亡率分別是83.7%和100%。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(12日)指，該報告未經同行審批，亦暫時未於科學期刊發表，又指報告對病毒種類的資料不足，難以得知科興疫苗對於巴西變種病毒株的有效率、抗體水平等資料。

研究在2020年7月至12月期間進行，共有12,396名18至59歲的醫護人員參與，接種組有6,195人，對照組則有6,201人，參與者接種最少1劑疫苗或安慰劑，當中9,823人打了兩針。接種組有4,953人接種了兩劑疫苗，當中有85人確診；而對照組4,870人當中，就有168人確診。研究指，科興疫苗的有效率是50.7%，輕症有效率是83.7%，重症有效率是100%。

副作用方面，針口痛有60%，頭痛則有34%，出現發燒僅0.2%。研究期間，64名參與者報告67宗嚴重異常事件，當中包括2宗死亡，1人是接種組，涉及過量藥物，另1人屬對照組，死於心肺停頓，均被列為與疫苗無關。