政Whats噏： 還押赤柱監獄　朱凱廸稱好多習慣可忘記坐監

前議員朱凱廸因參與35+泛民初選涉違《港區國安法》被捕，現於赤柱監獄還押，早前話佢已適應獄中生活。佢今日(12日)再喺社交網站貼文，話每日有好多習慣都會令自己忘記坐監，甚至唔知自己身在何處？究竟乜嘢習慣可以忘記坐緊監呢？

朱凱廸喺貼文中話，例如跟同房入房開床鋪後，好自然就會將房門，即係一道鋼閘關上，然後聽收音機、吹水、食零食、寫信、睇書，通常8點幾就睡着，亦可以用撐到10點熄燈時。佢話有一晚懲教署職員替佢哋例行檢查閘鎖同再鎖上一下時，同房就同佢解釋咗程序，佢突然意識到自己被囚禁，但都只係一時嘅感受，若將專注力回到已有嘅東西上，好快又會渾然不覺自己身處何方。佢仲反問唔通呢啲就係傳說中，山不轉人轉嘅「終極正向自我欺騙」大法？

另外，佢又話最近唔單止同囚友討論案情同埋求情策略，亦都開始教人英文，笑言無陳建民咁厲害開班，所以都只係一對一教拼音及一齊閱讀理解啫。佢話有咗呢份新差事，本身嘅工作就需要再壓縮時間，快啲完成喇。

早前佢太太透露，朱最近驗出眼球退化，需要定時滴眼藥水，早前去咗黃竹坑葛量洪醫院睇眼科，醫生同佢檢查過，結論係視網膜冇脫落或病變，只有飛蚊症。護士就話，檢查指晶狀體有老化，若情況持續，有可能視網膜脫落。依家要做嘅係再往赤柱驗眼、再配一副眼鏡、定時覆診、留意有冇出現異常，同埋放風時避免畀波打中頭啊。