離地政策逼飲食業員工打疫苗　業界：唔適合打就炒咗佢？

疫情下酒吧等行業被勒令停業多月，生計大受影響。港府今（12日）公布，6個目前正關閉的處所，包括酒吧及派對房間等，若所有員工及顧客均接種第一劑疫苗，並以「安心出行」登記資料，可有限度重開。有業界批評港府高官一向離地，擔心執行有關政策具難度，例如有員工若不適合打針，是否要「炒咗佢」等，冀當局再作解釋。

港府表示，由於酒吧及酒館的播疫風險較高，將要求相關場所的員工及顧客接種首劑疫苗、並以「安心出行」登記資料，才可有限度重開，相關每枱人數上限將再與業界相討。政府續指，8周後若所有酒吧員工及顧客均完成接種2劑新冠疫苗，則可進一步放寬限制。另外，因業界停業多時，當局將向其額外發放多一期「防疫抗疫基金4.0」下的津貼，料6個處所共涉約4億港元。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，業界停業多時，對港府終於釋出重開時間表感高興，「起碼有個（重開）指標」。不過，他指港府要求所有員工打針，當中或出現不少細節上的問題，例如部分員工或是長期病患者，不適宜打針，反問港府屆時是否要「炒咗佢」；若不可接種疫苗，員工是否要出示醫生證明等。

他又指，港府高官「好多都無落過酒吧」，批評他們離地，擔心業界執行有關政策具難度，例如員工並非執法人員，若要求所有顧客使用安心出行，或會帶來爭拗，促當局先與業界商討。對於港府要求顧客打針會否影響生意，他則稱「都唔擔心得咁多」，期望可盡快復業。