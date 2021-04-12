入女更衣室被控遊蕩　易服男稱無人因此擔心

一名男子穿女裝泳衣進入維園泳池女更衣室，被救生員發現後，由泳池女經理在女更衣室內捉拿。他現被控遊蕩導致他人擔心罪，案件今天（12日）在東區法院開審，辯方不爭議被告確曾穿女裝入女更衣室，但指被告沒引人注意，無嚇怕泳客亦無人投訴。而報案的救生員亦坦言易服「好平常」。控方就在審訊中途要求修改控罪，改指被告令泳池人員擔心其他人的安全。裁判官因此將案押後至明日（13日）續審，處理修改控罪之問題。

38歲被告謝德偉，被控一項「遊蕩致他人擔心」罪。他面對的控罪指他在2020年6月19日，在維多利亞公園游泳池女更衣室內遊蕩，導致泳池經理王祖妍合理地擔心安全和利益。案件開審後，檢控官卻在盤問途中才發現文件出錯，要求將控罪內容修改為被告導致王祖妍合理地擔心「他人的」安全和利益。辯方反對修改，指此項控罪只涵蓋擔心本人的安全，而非他人的安全。控方則表示需再徵詢律政司意見，最終裁判官將案件押後至明日續審。

高級救生員黃新明作供時表示，當日見到被告由女更衣室方向向他走過來，他見到被告有一頭長金髮、戴口罩、身穿「一件頭」女裝泳衣，引起了他的注意，指「驟眼睇會懷疑佢係男士」，又認為被告的裝束不似泳客，因為被告披頭散髮、戴著口罩，身形比例也不似女性，指「個胸特別誇張，太過大得滯」，走路步姿也較似男士。他見被告去了泳池邊樓梯口浸腳約10分鐘便沿路折返，進入女更衣室，他便通知泳池女經理王祖妍與另一名女同事進入女更衣室，最終將被告從女更衣室帶出。

庭上播放女更衣室入口及泳池內的閉路電視片段，顯示被告當日曾穿着米白色連身裙及黑色襪褲進出女更衣室，但他頂著一頭長棕髮而非金髮，浸腳時間也只有約1分鐘。辯方律師指被告並無引起其他泳客的注意，而泳池職員在進入女更衣室找尋被告時，也沒有暫時封閉女更衣室，反映職員也沒有想過有女士會因而受驚。黃回應當時沒有實質證據證明他是男性，直到被告拿出身份證時，才確認他的性別。黃亦直言「（易服）好平常之嘛，以前（在泳池）都見過一兩次」，但因被告進入女更衣室他才報警，並指「其實佢唔入女更衣室係冇問題」。