粉嶺第48區建公營房屋　涉事地段村民斥政府漠視民意

為增加房屋供應，粉嶺第48區工業區部分用地將轉作住宅發展，擬建4,000伙公營房屋。北區區議會於去年5月在房屋及工程委員會會議上討論相關項目，並對粉嶺48區公營房屋項目之交通、社區及教育設施提出質疑，促請當局重新檢討及重啟諮詢。惟時隔一年，有北區區議員批評政府不但未有吸納議會及何家園村居民的意見，更於本月派員到涉事地段何家園村進行土地凍結登記程序，明顯漠視民意。有村民對此表示強烈反對，指自去年才得知村要被收回，斥政府事前未有聽取民意，更奪取其家園，要求政府重新規劃項目，保留何家園村。

北區區議員羅庭德直言，目前並不贊成第48區公營房屋發展計劃，指項目不但在交通評估及社區配套上，都不足以負荷龐大人口發展。就交通方面，他指土木工程拓展署曾計算大窩西支路容車量，但有關評估並未有涵蓋鄰近區域新項目的新增人口數目，如馬會道新房屋項目、上水第4區及第30區公屋項目，以及香園圍新客運口岸對整體粉嶺公路的車流流量影響等。他擔心未來會造成交通大擠塞，加上政府打算在上址興建小學，但未有配合中學及其他社區配套，認爲項目不完善。

何家園村村民梁太批評，政府在倉促情況下收地，並規定在2023年12月清拆村，完全沒有聆聽市民意見，促政府保留其家園。村民劉太則稱，政府突如其來進行凍結土地程序，甚至在村民家門擅自畫上記號，不但未有尊重村民，更令市民人心惶惶，直言「毀咗我哋嘅家同家園」。