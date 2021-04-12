港鐵去年呈報百宗延誤　九巴脫班率達6.9%堪稱「脫班王」

港鐵事故連環不斷，運輸及房屋局回覆議員查詢指，去年港鐵共呈報100宗8分鐘或以上服務延誤事故，輕鐵佔29宗，將軍澳線有15宗，荃灣線及東鐵線各有11宗，馬鞍山線／屯馬線一期及西鐵線亦分別各有8宗。至於東鐵線新信號系統，啟用不足兩周就有13宗延誤事故，其中有2宗更延誤逾30分鐘。此外，去年各專營巴士公司的脫班率達6.3%，其中九巴以6.9%膺「脫班王」。

為配合沙中線下的東鐵線延伸過海，港鐵年初更換東鐵線新信號系統，並加入新9卡列車與12卡列車作「混合跑」。運房局指，截至今年2月28日，共有13宗與新信號系統有關並導致8分鐘或以上服務延誤的事故，當中2宗造成超過30分鐘的服務延誤，分別為32分鐘及34分鐘，港鐵須就每宗個案罰款100萬港元。

根據運房局數據顯示，去年各專營巴士公司的脫班率均有上升，整體脫班率達6.3%，較去年的2.6%上升3.7個百分點，九巴以6.9%居榜首，較2019年的2.8%足足多了4.1個百分點，新巴共有6.7% ，城巴及龍運則分別達6.4%及4.7%。運輸署在去年接獲13,655宗有關專營巴士服務的投訴個案，其中1,076宗涉及票價優惠、付款方法及車身廣告等投訴。

另外，政府建議合併路政署鐵路拓展處及機電工程署鐵路科，擬於2022-23年度成立鐵路署，隸屬運房局。局方指，將於今年下半年在路政署鐵路拓展處設立由13個非首長級職位組成的籌備小組，13個職位的年薪為980萬港元，會運用現有資源處理。

鐵路署成立後將設有291個職位，每年整體薪酬撥款將為2.6億港元，當中有240個職位(涉及年薪為2.2億港元)將由路政署鐵路拓展處及機電署鐵路科轉移，另外會開設51個新職位，每年薪酬撥款為4,300萬港元。