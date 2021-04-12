鐵線淪玩具　港府拒改用高身透明膠擋板護猴　市民斥黑箱作業

漁農自然護理署早前於金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場，加裝棘線圍欄作保安用途，疑因此導致多隻猴子嚴重受傷，血流不斷。事件經東網連日報道後引起全城關注，紛紛炮轟署方虐待動物。雖然漁護署於上月25日「跪低」，將棘線圍網換成普通鐵線，但鐵線旋即成為猴子們新玩具，不足一周即斷裂，明顯難達保安用途。東網記者愛猴心切，今日（12日）到場視察，大量猴子無視鐵線限制，將其當成休憩用途。有市民批評港府政策就如圍板一樣「不透明」，早前更設置傷害猴子的棘線，令人傷心，至今仍未醒覺轉用透明膠版。

東網建議漁護署改設透明膠製、每幅高2.5米至3米的垂直擋板作圍牆，並在擋板底部預留5厘米作去水位，保護猴子生活的自然空間。這款垂直擋板表面平滑，每幅有一定高度，猴子難以攀爬；擋板間有接駁口，更換容易，既透視到內外情況，又能做到保安用途，亦不會傷及猴子；而且有關物料可循環再用，更收環保之效。

記者今日視察發現，猴子依樣身手矯捷，借鐵線之力彈跳玩樂，又靠着鐵線當吊床休息。市民范小姐與女兒到公園觀看猴子，她認為應換上透明膠板取代鐵線與圍欄會較適合觀賞，又批評政府做事與現時圍板一樣「欠透明度」，希望政府盡快改善，讓小朋友到此可以直接觀賞猴子。

另一市民楊小姐則批評政府想法如「白痴」一樣，較早之前用棘線令到猴子受傷，後知後覺才取消，簡直係浪費公帑，令一眾愛猴人士傷心。