曾國衞與內地及澳門討論通關安排 稱香港清零是必備條件

香港疫情持續反覆不定，清零通關恐怕遙遙無期。政制及內地事務局局長曾國衞今（12日）表示，政府一直與內地及澳門部門溝通，透露上月亦曾到深圳開會，惟每次與兩地商談有進展時，香港都爆發新一波疫情，令相關安排一直未能落實，他又強調只有本港確診數目清零，才能符合通關條件。

立法會財務委員會今召開特別會議，議員柯創盛問及局方過去有否向兩地部門爭取早日通關。曾指去年開始已積極進行工作，又表示接種疫苗與疫情沒有直接聯繫，即使接種了疫苗，但疫情未能有效控制，均未必具備通關條件，強調只有確診數目清零才可通關。

柯又關注回港易計劃擴展至內地其他城市的時間表。曾回應指政府自去年11月推出「回港易」計劃，至今已有12萬港人經此計劃返港，推出時已表明會按步擴大適用地區範圍。惟第4波疫情嚴峻，加上內地有零星個案情況，當時密切留意兩地疫情，採取較穩妥方法只於廣東省實施安排。

曾指內地已清零，香港第4波疫情亦接近尾聲，是適當時間擴大回港易計劃，並將於本月內公布細節。與此同時，將考慮讓內地居民透過網上登記及提供核酸檢測證明下，來港可免檢疫安排。