難望食客打疫苗　青少年未納入接種　業界斥新策玩殘食肆

新冠肺炎疫苗接種率偏低，港府今（12日）宣布，員工及顧客打針後，將逐步放寬食肆的營業限制，若所有員工均接種首劑疫苗、所有顧客使用安心出行，食肆每枱上限可放寬至6人，堂食時間亦可延至晚上12時。有餐飲業界批評當局「玩殘業界」，因食店難以強制要求食客打針；亦有工會擔心有客人會因此發難，批評當局「將個波射去員工身上」，促當局提供有關指引。

對於港府以放寬營業限制逼業界打針，香港餐飲管理協會主席梁振華指出，員工有其自由，可選擇接種疫苗與否，加上一旦出現嚴重副作用，「保險都未必負責，老細點負責呀」。至於要求顧客打針方面，他更批評有關政策「無稽」，因業界難以強制要求食客打針，批評當局「講就容易，（業界）執行就困難」，斥有關政策「玩殘業界」。

他續指，現時30歲以下人士尚未可打針，若一家八口到場，僅兩人因年紀不足未能打針，亦要分開兩枱，認為即使業界獲放寬限制，對生意亦無大作用。他又提到，員工難以檢查客人有否打針，一旦港府派員巡查，發現有市民違規，食肆負責人或要負上責任，透露已接獲不少食店查詢，並對有關政策感不滿。

飲食業職工總會名譽會長郭宏興指出，部分員工或因健康問題，不適合接種疫苗，擔心有員工或會因此被迫停工，甚至解僱，認為當局應交代清楚有關細節。對於港府要求食肆所有員工及顧客完成接種兩劑疫苗，才可放寬至每枱12人，他認為或會令工友及客人間出現不少衝突，批評當局把責任推卸至員工身上，促交代有關執行細節，包括「到時係咪要報警」。