港府下月中推出「來港易」　學者批無掩雞籠必起民怨

本港新冠肺炎疫情未穩，港府便宣布放寬「回港易」計劃，將於本月底由廣東省擴至其他省市的香港居民，港人不論經機場及其他陸路關口入境，均可透過上述計劃回港；而5月中港府將會推出「來港易」計劃，擴展至所有內地人士來港可免除14天的強制檢疫期。當局亦已與廣東省商討，讓完成新冠疫苗接種的跨境車司機過關時可免檢疫，並由現時病毒檢測有效期由1日1檢，放寬至3日1檢。有學者批評，雖然內地疫情漸趨穩定，但難免有隱性病患潛伏，新措施如無掩雞籠般放任他們來港，一旦出現有內地人確診個案，必引起民怨。

政府計劃放寬來往香港及內地的入境管制措施，特首林鄭月娥指，目前「回港易」每日5000個配額，使用率僅一半，認為有空間可吸納更多在內地港人回港。她續指，當局會在下月中推出「來港易」計劃，並指不會特別要求相關人士先接種新冠疫苗，她解釋因內地現時除了輸入個案，或間中有省市出現零星病例，形容基本上已經「清零」。

至於「來港易」配額方面，當局指現時開放的口岸：深圳灣口岸每日供3000名額，港珠澳大橋口岸則每日供2000名額，如日後擴展至所有內地人士，需視乎關口處理能力，她指口岸檢查來港人士的規模與以前完全不同，並非單用身份證、過e-道就可以，需檢查很多文件。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，內地疫情漸趨穩定，但不時會有小疫區出現，難防隱性患者，一旦港府中門大開，內地人僅需持72小時無染疫證明，毋須打疫苗便可來港，如不幸在港發現確診從而播疫，質疑責任誰負。

他認為當局應該小心為上，兩地一視同仁，既然想通關便利兩地人員往來，便應制定一樣通關條件，如兩地人員都接種疫苗後可免檢疫等。他批評，新措施做法「唔湯唔水」，即使內地人來港後，返回內地仍需檢疫，單向通關對促進中港兩地的貿易往來無幫助。