7日內有乘客確診變種病毒　當地出發所有航班禁抵港14日

新冠肺炎疫情至今曾多次出現變異毒株，南非、巴西、英國紛紛發現變種病毒，食物及衞生局局長陳肇始今日(12日)表示，本港150宗輸入個案中，101宗涉及變種病毒，佔67.3%，屬本港輸入個案中的大比例，政府正計劃採購新一代疫苗，以對抗病毒變異株，當局亦擬收緊民航熔斷機制，若7日內同一地區來港班機有乘客確診，並涉及變種病毒，港府會暫停由該地出發的所有航班14日。

食物及衞生局局長陳肇始表示，於嚴防新變種病毒上，政府以疫苗氣泡為基礎，繼續針對性防控，根據衞生署目前為所有輸入個案作基因排序，發現涉及新變種病毒的地域不斷擴大，輸入個案中以變種病毒佔大比例，又引用數據指，本港150宗輸入個案中，有101宗涉及變種病毒，佔67.3%。

她續指，現時民航熔斷機制下，若有航班出現確診個案，該航空公司相關航線會被禁飛香港14天，機制至今使用了24次，為了從源頭堵截，政府將進一步收緊熔斷指標，若7日內同一地區來港班機有一定乘客確診，且涉及變種病毒，將禁止所有由該地區出發的航班抵港14天，而不再只是涉事航班禁飛。

陳亦多次強調打疫苗的重要，指抗疫新路向以疫苗氣泡為基礎，疫苗接種是全球抗疫工作的重點，疫苗氣泡是全球大勢所趨，目前本港1千5百萬劑的疫苗夠港人用。她又指，正規劃明年下一輪的接種計劃，因應疫情發展，正考慮採購新一代的疫苗，對抗病毒變異株。