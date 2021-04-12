私隱例被批落後如無牙老虎　政制局稱先修例處理起底刑事化

政府早前公布將就「起底」刑事化修訂《個人資料（私隱）條例》，惟卻未有時間表何時全面檢討有關條例。有議員今（12日）批評條例落後、如無牙老虎，強調全面檢討及修訂條例是刻不容緩。政制及內地事務局局長曾國衞今表示，原計劃今屆政府任期內就全面修例訂方向，惟因「起底」問題嚴重，徇眾要求下才先抽起該部分獨立成章處理，強調不等於放慢整體研究的工作。

議員葛珮帆指現時《個人資料（私隱）條例》落後、如無牙老虎，加上不同行業出現大型個人資料外洩事故，但現有條例未有訂明如何儲存及銷毀資料的規定，促政府全面檢討及修訂條例。至於將「起底」刑事化的修例工作方面，議員麥美娟關注不同部門有不同的公共登記冊，詢問局方如何推動相應部門，防止有人利用公共登記冊侵犯他人資料。

曾表示，因應「起底」情況嚴峻，特首已指示相關政策局及部門因應情況，檢視各自管有的公共登記冊，除了符合設立的目的外，亦要保障個人私隱問題，律政司亦會提供法律意見。就全面檢視《個人資料（私隱）條例》方面，曾同意條例已制定多年卻未有大幅度修訂，現時不同媒體及社交平台湧現，的確有需要再檢討條例是否能保障個人私隱。他又指原本計劃今屆政府任期內就全面修例訂方向，惟因「起底」問題嚴重故先作處理。

另外，港人歧視內地人問題愈趨嚴重，議員何俊賢今在立法會財務委員會上表示，認為如自己是中國人都侮辱中國時卻獲條例豁免，是不合適做法。他又提及過去有店舖因地域偏見，不接受內地人到店內用餐，影響香港國際形象，希望政府可作研究甚至修例。曾表示，在前年的黑暴期間出現種種亂象，如有人歧視內地同胞，局方正與平機會密切溝通，研究是否有其他措施確保內地人在港不會受到不平等對待，修例是研究方向之一。