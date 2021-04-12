運輸署接獲59條專線小巴加價申請　84號小巴加幅最高達26.3%

4間專營巴士早前向政府申請加價獲批，於本月4日起在「疫」市下加價。運輸署今（12日）指，署方於去年度共接獲59條專線小巴路線的票價加價申請，加價幅度由3.6%至26.3%不等，當中最高加價幅度為來往荃威花園及荃灣（眾安街）的新界84號線小巴，加價幅度達26.3%。同時署方亦否決8條專線小巴路線的加價申請，當中包括4條港島路線，加價幅度由11.3%至13.5%不等。

運輸署指，該署在2020-21年度接獲共59條專線小巴票價調整申請，其中55條專線小巴路線正在處理中。當中申請加價幅度最高為來往荃威花園及荃灣（眾安街）的新界84號線小巴，行車路線包括荃景圍、沙咀道及川龍街等至眾安街。若加價獲批，其全程收費將由目前的3.8港元升至約4.8港元。

第二高申請加幅的是新界第67A號專線小巴，加價幅度達23.8%，有關申請正在處理中。該小巴路線來往碩門邨，富豪花園及沙田站，現時全程收費為4.2港元，若加價獲批，收費將提升至約5.2港元。

另外，政府於2019年1月1日推行公共交通費用補貼計劃，該署指2019年，每月平均受惠人數約214萬，每月人均補貼金額約為73港元。政府其後於去年1月1日起優化計劃，將每月的補貼金額上限由300港元提高至400港元，故去年1月至6月每月的人均補貼金額約為89港元。同時，為紓緩市民在疫情期間的交通費負擔，政府於去年7月1日起暫時將每月的公共交通開支水平由400港元放寬至200港元，由去年7月至今年2月，每月的人均補貼金額提升1港元，至90港元。此外，由本月1日至12月31日期間，有關補貼金額上限由每月400港元提高至500港元。

該署又指，計劃自實施以來，共發現3宗懷疑詐騙個案，涉及兩家運輸服務營辦商的職員。在其中1宗個案中，1名公共運輸服務營辦商職員被定罪。而其餘2宗個案，則現正由警方調查。