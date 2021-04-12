疫情仍反覆　免費檢測或停止　病人組織批評不合邏輯

近日本港新冠肺炎疫情稍緩，特首林鄭月娥今日（12日）公佈最新防疫措施時表示，為了有效運用政府資源，並為市民接種疫苗提供誘因，或將停止免費檢測，鼓勵市民以接種疫苗替代定期檢測，市民以後或需自費進行病毒檢測。雖然她指停止免費檢測仍處於考慮階段、未成定局，但有病人組織代表批評為鼓勵市民接種疫苗而取消免費檢測是弄巧成拙，並非良好誘因，對有長期病患而無法接種疫苗人士而言更是變相懲罰。

林鄭月娥稱，病毒檢測雖有其作用，但接種疫苗是為身體建立保護屏障，檢測不能使染疫者盡快復原，只有接種疫苗才能有抗疫效能，稍後或會停止為非強制檢測人士提供免費檢測服務，惟強制檢測人士仍可免費檢測。

香港病人政策連線主席林志釉認為，大部分市民都非常配合政府的防疫政策，如取消免費檢測，會令人感到莫名其妙。而且目前新冠肺炎疫情正處於「清零」階段，如停止免費檢測，會減低市民檢測意欲，即便曾到訪某些高危染疫處所，為避免自費檢測，或會令市民隱瞞申報到訪紀錄，不利於控制疫情，擔心為鼓勵接種疫苗卻導致少人檢測，疫情失控終致弄巧成拙。

雖然政府稱停止免費檢測，是為了增加市民接種疫苗的誘因，但林表示此舉反而令人對接種疫苗造成負面觀感，「好似迫人去打疫苗，唔打就有不良後果（不能免費檢測）咁」，批評政府鼓勵接種疫苗，但停止免費檢測不合邏輯，對因長期病患而無法接種疫苗人士更是變相懲罰。