《理大圍城》發行商獲藝發局資助355萬　申請大綱無提涉及電影

電影《理大圍城》及《地厚天高》被批涉推翻政府內容，惟相關電影發行商「影意志」卻獲香港藝術發展局資助舉辦的「香港獨立電影節」中播放《地》引起爭議。根據民政事務局向立法會提交的文件，過去3年「影意志」透過藝發局資助計劃獲藝發局資助逾355萬港元，包括申請「年度資助」舉辦「香港獨立電影節」，而藝發局處理其申請時，「影意志」所提供就舉辦「香港獨立電影節」提交的申請大綱並未提及其將會涉及的電影。

議員葉劉淑儀在書面質詢表示，團體「影意志」多年來以「計劃資助」方式獲資助舉辦「香港獨立電影節」，惟當中涉及鼓吹港獨、推翻政府內容。她關注藝發局在過去三年對「影意志」的資助詳情，是否知悉「影意志」的活動內容，及有何措施，防止資源被利用作鼓吹港獨、推翻政府。

民政事務局回應指，過去3年「影意志」透過「年度資助」、「文化交流計劃資助」及「藝術行政人員實習計劃」獲藝發局資助逾355萬港元。當局指在2019年4月藝發局處理影意志的「三年資助」的申請時，影意志提供了其舉辦「香港獨立電影節」的申請大綱但並未提及其將會涉及的電影；而藝發局則按上述第一段的機制批出「三年資助」。

局方表示藝發局要求所有獲批資助，包括「年度資助」、「計劃資助」等的藝團在與藝發局簽署的合約中承諾及履行合約內容，包括在資助期內必須遵守香港法例。藝發局不時發信提醒所有獲「年度資助」的藝團必須遵守香港法例以及其他合約條款，最近一次在2021年1月。如獲資助藝團在任何方面違反合約內容，包括違反現行香港法例，藝發局可以停止資助藝團。