25美食車收入暴跌9成僅餘百萬　3部退出　政府死撐

為期兩年的美食車先導計劃一蹶不振，從一年25部過千萬收入急挫至去年僅剩100多萬，更有3部美食車疑是「捱唔住」退出，但政府死撐項目，決定繼續計劃至下年2月2日再決定路向。

在商務及經濟發展局局長就工商及旅遊業初步問題的書面答覆，在計劃於2017年2月開始至今，有3部美食車先後在最近一年半中退出計劃，最近一間在今年2月1日退出。美食車計劃每況愈下，從2017年起步自今，收益只跌從沒回升，由17年時一年2,117萬港元收入，19年減多於一半至1,027萬港元，去年疫情下更慘剩19年的1成，只有126萬港元，截至今年2月底，今年的收入有28萬港元。截至本年2月底，整個計劃，即15部美食車總收入約為5,200萬港元，其一有3部美食車在4年內的總收入分別不足250萬港元。

政府解釋，受到2019年的本地社會事件和去年疫情爆發，多個美食車營運場地在大部分時間均持續關閉，美食車未能正常營運，在2019年及2020年，美食車的總營運日佔可供營運日數的比例分別是35%及15%。

雖然美食車計劃成效不彰，但政府似乎未有打算放棄，決定繼續計劃至下年2月2日，並於2021-22年度預留了369萬港元，用作營運開支及與員工有關的支出等。同時，政府延長向在其場地營運的美食車提供75%的租金寬免至今年9月；而香港迪士尼樂園及海洋公園分別為美食車提供接近2成及3成的租金寬免亦會延長至本年3月及6月。旅遊事務署會繼續與美食車營運者保持溝通，收集更多業務的數據，待屆滿後再決定未來路向。