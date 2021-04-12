政府3年用1.5億做公關研究　挽外界對港信心

政府近年民望偏低，許多政策都被批解說不足、市民不清楚施政內容，導致民心不歸。民政事務局今日（12日）在回應立法會特別財會的書面質詢時表示，過去3年政府新聞處共花了1.5億港元外聘公關顧問公司，研究全球主要持份者當前對香港的觀感。此外，過去3年亦花逾3000萬港元製作宣傳片，以宣傳《施政報告》、財政預算案、反暴力及《港區國安法》等訊息。

民政局表示，過去3年新聞處透過公開招標委聘公關顧問公司進行本地及國際基線研究，每次合約為期1年，中標價約5,000萬港元（約640萬美元），即共1.5億港元。根據調查結果，新聞處正與公關顧問公司制訂整體傳訊策略及可分階段進行的市場推廣計劃和創意宣傳策略，以協助重振外界對香港作為投資、營商和安居樂業之地的信心。

在宣傳費方面，政府過去3年花逾3000萬港元製作宣傳片，當中不少短片花了20多萬港元至80多萬港元不等，卻只換來1000多至5000多不等的收看次數。當中，《2019年施政報告》的製作費最貴，花了約1369萬港元，卻只有約27萬收看次數，平均約50港元一個收看次數。相反，短片「愛和平與暴力割席」只需付約1.9萬港元的後期製作費，卻有約50.3萬個收看次數，平均花費僅3仙港元。