東方日報A1：政府假放寬真收緊　食肆酒吧唔打針恐炒人

港府亂谷針，玩殘食肆，帶頭歧視！本港目前只有57.8萬多人接種第一劑新冠疫苗，港府不滿接種率偏低，提出以「疫苗氣泡」作為放寬防疫措施基礎，要求食肆接受苛刻條件才可放寬營業限制。當局將分三階段放寬食肆措施，最終以強迫員工及食客打齊兩針，及強制使用「安心出行」為目標，變相逼食肆炒人，製造失業。而原定明日屆滿的社交距離措施會延長兩周，即新措施最快本月29日開展。有餐飲業指業界難以強制食客打針，強迫員工打針亦屬「無稽」，直言一旦打針後出現嚴重副作用，保險都未必負責，狠斥當局講就容易，實際無從執行。

行政長官林鄭月娥指，截至前日，本港有57.8萬多人接種第一劑疫苗，25萬多人接種第二劑，認為疫苗接種率不理想，須待提升。港府會以三階段放寬食肆措施。第一階段，如所有員工已接種第一劑疫苗，全部顧客須使用安心出行，不接受以「寫紙仔」形式填寫個人資料，只容許特定情況如沒有智能手機的長者除外，每枱人數上限可由4人增至6人，堂食時間由晚上10時延長至午夜12時，但50%的入座率則維持不變。

至於第二階段，食肆可在店中劃出「特定範圍」，所有員工完成接種兩劑疫苗，並相隔14天後獲得抗體，且所有顧客已接種首劑疫苗，並使用安心出行，「特定範圍」內每枱人數可增至8人、宴會人數上限增至100人，堂食時間延長至凌晨2時。在第三階段，「特定範圍」內員工及顧客均完成接種兩劑疫苗，每枱人數可增至12人。

被問到當局是否反口強迫市民使用安心出行，林鄭辯稱，公共衞生領域要與時並進，若現時防疫措施是維持去年1月的話，香港已經變成高風險的地區，在控制疫情上要找到合適的方法做，不覺得這是反口，即使人權國家抗疫上也會採用宵禁及禁足等措施防疫，但香港連禁足令也沒有採用，最多只是封區作強制檢測。

香港餐飲管理協會主席梁振華指出，業界難以強制要求食客打針，加上員工一旦打針後出現嚴重副作用，「保險都未必負責，老細點負責呀」，批評有關政策「無稽」、「玩殘業界」，斥當局「講就容易，（業界）執行就困難」。他續指，現時30歲以下人士尚未可打針，若一家八口到場，僅兩人因年紀不足未能打針，亦要分開兩枱，認為放寬限制對生意亦無大作用。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：