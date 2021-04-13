逐步進逼食肆市民打疫苗　陳肇始辯稱不想一刀切收緊

為提高新冠疫苗接種率，港府計劃以三階段放寬食肆措施，最終迫使員工及食客打齊兩針疫苗「谷數」。食物及衞生局局長陳肇始今早(13日)在電台節目稱，當局會於本周與業界商討「疫苗氣泡」的執行細節，包括不適宜接種新冠疫苗人士，進入相關處所時應如何出示相關證明等。

被問到措施會否造成勞資矛盾，令食肆解僱無法接種疫苗的員工，她解釋，以「疫苗氣泡」作為調整社交距離措施的基礎，是希望社會逐步有序回復常態，而非將措施「一刀切」執行；並強調不希望有僱主，因員工不打疫苗而將之解僱，政府會與業界商討如何證明員工因健康理由無法接種疫苗，措施只為參與的業界在安全情況下放寬措施，而提供額外誘因。

陳肇始續稱，理解有部分市民，包括16歲以下人士和身體健康問題等因素，不能接種疫苗，可透過醫生發出的證明解釋不能接種；今次措施是要提供概念，讓有能力執行的食肆有放寬措施的選擇。至於酒吧等高風險場所，她指在不想疫情反彈和「一刀切」關閉下，要有針對性措施加強防疫，有關措施不只適用於食肆或關閉場所，探訪醫院和老人院，宗教活動和婚禮等同樣適用。

由創科局研發的「智方便」流動應用程式，可記錄市民接種兩劑新冠疫苗的時間和牌子等資料，她指政府已解決電子針卡方面的問題，建議市民盡快下載。

至於政府有意取消免費派樽檢測的服務，陳稱當局只是提出會考慮，從公共衞生角度，檢測及追蹤工作一定會繼續做，包括強制檢測。她希望市民不要誤會，取消派樽安排絕對不是懲罰市民。