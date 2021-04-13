黎智英還押第103日　律師探監密斟

壹傳媒黎智英先後被控欺詐及違反《港區國安法》，早前被終院撤銷保釋後，曾向高院申請保釋但遭拒絕，現時仍於赤柱監獄還押，至今日(13日)已被還押第103日。黎智英的律師今日一早到監獄探監，神情嚴肅，或打算商議其牽涉在內的多宗官司。

近日氣溫漸升，赤柱監獄外亦陽光普照。早上約8時50分，黎的律師手持公文袋，身穿西裝到達赤柱監獄，他在入口會合另一名男子，作登記後再乘懲教署的高爾夫球車進入院所。該兩名男子在10時25分左右，與另一名女子一同離開。

現年73歲的黎智英多案纏身，其中被控在前年8月31日參與未經批准集結一案，黎與前立法會議員李卓人、民主黨前主席楊森本月7日在開庭後表示認罪；而另外涉及前年8月18日涉組織及參與未經批准集結，包括黎智英在內7名被告於本月1日裁定罪成候判，同案另2人已一早認罪，法官安排8.18、8.31兩案同於本月16日判刑。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在上址還押，他們的親友在早上約8時10分開始分別到場探監，包括前議員郭家麒的太太、前議員張超雄、及社民連成員曾健成。張離開時表示他到場探望郭家麒，形容郭的精神不俗，但由於在監獄內失去自由，其生活亦「唔易過」，又稱在探監期間，有看到其他同案的被告。