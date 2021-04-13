港府擬花8年落實統一假期　議員狠批當局歎慢板

港府早前在勞資雙方未達共識的情況下，向立法會提交《僱傭修訂條例草案》，明年起逐步增加俗稱「勞工假」的法定假期至17日，預計2030年完成。立法會《2021年僱傭(修訂)條例草案》委員會今（13日）展開首次會議，不少議員認為8年方案時間過長，狠批港府「歎慢板」、思路有缺陷，促壓縮到3至5年，有議員擬就此提出修訂。該會主席黃定光期望下次會議可完成審議，提交結果至內務委員會，並於6月進行二讀。

勞工界議員陸頌雄批評，政府高估增加假期對僱主的成本，同時低估其經濟效益，斥當局思路有缺陷。他解釋，港府稱僱主因此須聘請替工，惟事實上不少公司「會用一人行多步」的方式解決，認為港府不應把所有成本計算在內；又指即使計算所有成本，每增加一日法定假日，企業每年潛在額外開支亦僅約所有行業總薪酬開支0.07%，影響微乎其微。陸續指，勞工界對有關方案感失望，未來將聯同數名議員就有關草案提出修訂，促當局縮短至3年完成。

另一勞工界議員潘兆平亦指，勞工界爭取統一假期多年，批評港府「歎慢板」，認為以8年時間增加假期，對逾百萬放取勞工假的打工仔不公平，反問當局「人生有幾多個8年」，促壓縮到3至5年。議員麥美娟亦指，自港府提出8年方案，上屆勞顧會卻只就此開會兩次，新一屆更未曾作討論，質疑港府於其他勞工議題，例如取消強積金對沖上「又唔見（政府）咁快」。

議員李慧琼則關注外傭若如本地打工仔一樣受惠，將增加僱主的額外負擔，又指本港傭工待遇已算優越。

署理勞工處助理處長（勞資關係）黃羨儀指出，政府理解勞工界期望可縮短落實時間，但因疫情衝擊本港經濟，復甦時間仍未明朗，當局須考慮社會整體情況，認為循序漸進落實方案會更好。對於有關方案未能於勞顧會取得共識，黃指，勞資雙方在可見將來難達共識，當局有責任提出方案，否則現時僅享勞工假的僱員，要更長時間才可享有更好的僱員福利。