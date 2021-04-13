耀中延長上課兼設40分鐘小息　被指變相全日復課

教育局自復活節假期結束後放寬回校人數至三分之二，但維持半日上課，校方亦必須遵守一系列防疫措施，包括不可安排校内午膳。不過，有國際學校涉嫌未有遵守有關規定，以延長上午上課時間之名，安排學生上課至下午2時半。本報記者多次聯絡校方，但一直未獲回覆，教育局則已聯絡學校了解事件，重申學校不應安排全日課堂及校内午膳。

根據九龍塘耀中國際學校3月24日發出的一份通告，4月7日起，學校將會延長上午課堂，增加回校上面授課的時間。中、小、幼3個學部上午回校時間如常；中、小兩學部的上午課堂會在下午2時半結束；期間設兩段小息而不設午膳，其中一段小息更長達40分鐘。學生可以自備小食或在學校購買。3月26日，教育局宣布復活節後放寬回校人數至三分之二，但必須維持半天課堂。

本報記者上周四（８日）下午曾到該校小學部視察，發現該校依照原定計劃延長上課時間至2點半，未有依從教育局半天上課的限制，變相只是比全天上課時間早半小時放學。家長張先生到場接兒子放學，被問到學校課時較長、更有可能違反教育局規定，或增染疫風險，他無奈地答「都無得擔心」，但批評學校中間不設吃飯時間，憂慮兒子挨餓、影響發育，所以特意準備飯糰、蝦條，有別於以往只準備小食。

教育局回覆指，並無接獲學校延長上午課堂的申請，對此已向學校嚴正指出，必須嚴格落實衞生防疫措施以及當局給學校的相關指引，包括不可安排同一級別學生進行全日課堂及暫停其他學校活動，亦不應安排學生在校內午膳，當局表示會繼續跟進事件。