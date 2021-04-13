政府或取消免費派樽谷疫苗　何栢良不贊成

港府昨日(13日)公布考慮取消免費派發樣本檢測瓶，以提升疫苗接種率。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，不贊成有關考慮，認為若放寬防疫措施，更應鼓勵市民檢測，否則遲了檢測，社區就失去安全網，或會引爆疫情。

何栢良說，政府昨日公布的接種疫苗防疫方向值得市民支持，認為整體策略屬於「長痛不如短痛」，以突破本港疫情惡性循環。被問到政府計劃要求食肆劃出「特定範圍」，安排已接種疫苗的食客入座，他認為如在特定地方劃出已注射疫苗的小圈子人群，有科學數據證明是安全。但他認為，食肆面積有大有細，每間座位亦不同，要劃分區域未必所有食肆行得通，可能是「有形式，無實際」。

至於政府計劃放寬已完成接種疫苗抵港人士的入境限制，來自低風險地區的強制檢疫期減至7天，中風險地區則減至14天。何認為，當局開始時應集中做低風險地區的入境安排，當本港接種疫苗人口比例達至40%的較高水平，才考慮將中風險地區人士的入境檢疫期減至14日，否則變種病毒傳入香港社區，會爆發第5波疫情，屆時疫苗氣泡就會爆破。