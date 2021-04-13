海關破紀錄檢5.9萬盜版電子小學試題庫　拘5人包括補習老師

海關打擊網上售賣盜版電子小學試題庫，上周四(8日)採取行動，檢獲超過5.9萬個懷疑盜版電子小學試題庫檔案，為有紀錄以來數量最多，並拘捕5人。海關表示，去年年底收到相關版權持有人的投訴，調查後發現有人在社交網站設立多個專頁，再利用家長「望子成龍」的心態，在網上售賣不對外出售及公布該些盜版試題庫。海關正調查被捕人士如何得到該些試題，以及有否人購買後用作教學。

版權及商標科技罪案調查組指揮官王誌賢稱，涉案的試題庫主要是中文、英文、數學及常識科，每一間出版社每科約涉逾萬試題，更在其中一名被捕人士的電腦中，發現了超過5萬個盜版試題庫。他提到，賣家透過社交網站平台專頁推銷試題庫，並以「求學不是求分數是自欺欺人」、「把握時間」、「要追成績」等字眼作招徠，並以私信形式聯絡買家，再以銀行戶口或電子帳戶收款，最後提供超連結予家長下載試題，各年級每科試題售價約由100至600港元不等。而賣家交易時亦十分謹慎，會要求家長提供子女的學校名稱，甚至出示書單，企圖逃避海關追查。

版權及商標調查(行動)課監督黃蕙荃則表示，不法分子擅長隱藏身份犯案，故海關今次採用大數據分析以縮窄調查範圍，鎖定賣家身份，關員上周四搜查了西營盤、沙田、粉嶺及將軍澳4處住宅，以及西營盤的一間補習社，共檢獲5部電腦、4部平板電腦、一批外置記憶體、7部手提電話，以及一批懷疑盜版教材。

黃續稱，被捕的1男4女年齡介乎39至55歲，報稱為補習老師、家庭主婦及無業等，所有人已獲准保釋候查。她又提到，在疫情下雖學校停課，但呈分試仍然繼續，或是家長購買該些盜版試題庫檔案的原因之一。

海關補充，現時香港有10多間出版社出版教科書及教材予全港超過500間小學，而當學校選擇了特定的書商作教材，出版社通常以每年付費的形式，向學校提供電子試題庫，予老師參考及使用，並不會對外出售或發布。海關提醒市民尊重知識產權，強調根據《版權條例》，任何人在未獲版權擁有人特許的情況下，分發侵犯版權複製品，達到損害擁有權的程度即屬違法，最高可被判入獄4年及每件侵權物品罰款5萬港元；此外，亦可能被版權擁有人追討損失。