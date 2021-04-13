后海灣受破壞　黑臉琵鷺數量跌6.9%　團體料情況或惡化

香港棲息的黑臉琵鷺數量顯著下降！由香港觀鳥會統籌的《黑臉琵鷺全球同步普查2021》於今年1月15日至17日完成，全球黑臉琵鷺數量達5,222隻，本年度普查結果是有紀錄以來最高，然而，在港棲息的黑臉琵鷺數量卻顯著下降，今年在后海灣(包括香港及深圳)僅錄得336隻，按年跌6.9%。香港觀鳥會表示，黑臉琵鷺棲息地后海灣持續受發展威脅，將來情況或進一步惡化。

本年度普查結果是有紀錄以來最高，全球黑臉琵鷺數量達5,222隻，較去年升7.4%，增加358隻。其中，日本及越南的黑臉琵鷺數量為570及82隻，按年升4.8%及36.7%。但於全球黑臉琵鷺數量大增的同時，在香港棲息的黑臉琵鷺數量卻顯著下降，今年在后海灣僅錄得336隻，按年跌6.9%，過去7年間跌幅更高達15%。

香港觀鳥會高級研究經理余日東表示，全球黑臉琵鷺數量再創新高，於日本、越南的數量均破紀錄，可見跨地域保育成效，但在香港黑臉琵鷺的棲息地正面臨發展威脅，數字反映后海灣的濕地環境質素下降，使黑臉琵鷺不選擇來港棲息。余續指，過去數年，政府及發展商相繼提出發展后海灣濕地及其緩衝區，破壞后海灣濕地生態系統的完整性。

會方促請政府為「濕地緩衝區」把關，防止發展入侵后海灣濕地，並推動本地塘魚養殖業，確保后海灣濕地的保育工作在生態、經濟及社會方面的可持續性，亦應為后海灣的濕地及魚塘訂立一個長遠及整全的保育政策，包括加強由米埔延伸至下白泥沿岸淺水區及泥灘的保護，以確保每年數以萬計途經香港的候鳥們，包括全球瀕危的黑臉琵鷺，能有一個安全及食物充足的中途補給站及度冬地點。