六旬漢向警察宿舍擲汽油彈　認罪判囚42個月

6旬男子被指於去年3月凌晨，在上水已婚警察宿舍外，先用鐵線綑綁宿舍閘門後，再投擲汽油彈，導致一輛私家車被毀壞。他其後被警方截獲，並被搜出通渠水及一把闊刃鋤頭。他昨日（12日）在區域法院承認有意圖而縱火、管有腐蝕性物品及適合作非法用途的工具3罪，法官押後至今天（13日）判刑。法官指本案存在嚴重人命傷亡及財產損失的潛在風險，被告的行為亦是對法治的直接衝擊，將被告判囚42個月，並下令被告賠償5000港元。法官更在判詞引用歌詞，規勸其他人勿以身試法。

被告黃錦全（63歲），承認於去年3月23日用火損毀屬於高級警員7911的私家車、管有含鹽酸的液體及一把鋤頭。法官判刑時表示，香港為彈丸之地，高樓大廈林立且人煙稠密，縱火乃是嚴重罪行，須判以較重及阻嚇式刑罰，以保護公眾的生命及財產。法官指本案發生在凌晨，居民可能已熟睡，被告的行為亦令警方家人惶恐，對他們產生心理壓力，亦不能忽視或因汽車失火而引起爆炸的風險，實際上亦有一輛私家車被波及。該些因素令構成人命傷亡等風險增加，並認為本案存在中等人命及財物損失的風險系數。

法官亦奉勸被告，無論對警方多麼不滿，向警員及其家屬報復只會產生更多罪惡，自食其果亦不值一試，勸被告應與智者為伍、三思而後行。法官更引用陳秋霞的舊歌《珍惜好年華》的歌詞，希望被告以過來人身份勸勉年輕人，要「珍惜好年華」，「莫以青春做代價，為了前途醒覺吧」。