病人針灸猝死揭發無中醫牌　按摩師判社服令

五旬婦人去年因坐骨神經痛及背痛，到醫館接受一名女按摩師針灸治療，期間突然暈倒並在送院後不治。驗屍報告證實死者生前患心臟病，死因與針灸無關，但事件揭發涉事按摩師無牌行醫。該按摩師早前承認未經註冊作中醫執業罪，今天（13日）在沙田法院接受判刑。裁判官明言案情嚴重，即使判處監禁也不苛刻，惟考慮到病人去世與被告沒有直接關係，故判被告履行200小時社會服務令，又寄語被告不要再無牌行醫，否則「幫人可以係害人」。

報稱按摩師的53歲被告張少琼，被控於2020年4月1日，在火炭禾寮坑路安盛工業大廈一單位內，並非註冊中醫而在香港以中醫身份執業。其代表律師今進一步求情指，被告已深感後悔，又稱在事發時已立即報警。

案情指，本案死者彭彩英去世時52歲，生前任職會計，被告則是肇事醫館的唯一東主。案發當晚8時許，被告為死者的背部進行針灸，約40分鐘後，死者感到胸口痛，繼而陷昏迷，死者送院搶救，當晚不治。其後驗屍報告證實，死者身上無明顯傷痕或創傷，其直接死因應與她生前患缺血性心臟病有關，無證據證明被告的針灸療程導致死者死亡。

警方調查後發現被告為無牌中醫，遂拘捕被告。警誡下被告直認自己是無牌中醫，死者是她的熟客，事發當日她獲告知死者有坐骨神經痛及背痛，遂替死者進行針灸；在完成首輪約40分鐘的療程後，她再替死者進行另一輪療程，擬替死者疏通經脈及活血，以消除對方手腳的麻痹感。詎料死者在第二輪療程開始後5分鐘，便出現冒汗及嘴唇轉白，她即時拔針中止療程。