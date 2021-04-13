泛民主派主導區議會去年僅批1.59億撥款　較前年大跌60%

泛民主派前年在區議會選舉中成功翻盤，奪17區區議會主導權，惟過去1年屢次被建制派批評他們阻撓部分傳統地區活動撥款。根據民政事務局回覆立法會的文件顯示，在2020至21年度，18區區議會只批出1.59億港元撥款，較2019至20年的4.1億港元大減逾61%。

議員廖長江早前就新一年度預算開支提出書面問題，關注18區區議會於過去3年通過撥款的金額有多少。他不滿近年大批反對派進入區議會後，拒絕撥款予部分恒常民生活動等，詢問政府如何應對相關情況以確保區議會有效運作。

民政事務局回覆表示，在2020至21年的財政年度，18區區議會合共批出1.59億港元撥款，較2019至20年度出4.1億港元撥款減少逾61%；至於在2018至19年度則共批出4.5億港元撥款。局方指由於涉及的社區參與項目眾多，局方目前未能提供18區區議會於本財政年度拒絕通過撥款的社區活動或項目，以及相關金額的詳細資料。

對於如何確保區議會有效運作，局方指政府已多次透過新聞公報及信件呼籲各區議會在撥款過程中，須嚴格遵守《運用區議會撥款守則》和《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，在公平客觀和合理考慮的情況下處理撥款項目，使地區居民能參與各項節日慶祝活動及文化、藝術和康樂活動，增進地區和諧。

另外，議員張國鈞批評18區區議會大會過去1年出現秩序混亂或違反議事規則等情況，要求局方交代民政事務總署職員離場的次數，以及因而浪費的公帑金額。不過局方僅回應指，沒有備存相關資料。