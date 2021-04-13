援助措施無效　議員促設失業金　羅致光：扭鬆現制度更好

本港失業率高企，惟港府援助不足，市民經濟壓力大增。立法會人力事務委員會轄下的「研究在港設失業援助制度小組委員會」今（13日）展開第4次會議，不少議員關注政府常稱「做咗好多嘢」，但失業率仍然高企，質疑有關政策無效，並批評當局於設立臨時失業援助金一事上以道德風險為由「塞住個門口」。勞工及福利局局長羅致光則稱，相信即將公布的失業率上升機會較低，又指臨時失業援助制度導致的負面影響或「大過幫到嘅人」，認為扭鬆現有制度效益更大。

勞工界議員潘兆平批評，每次經濟下行，打工仔往往是最大受害者，因他們「手停口停」，亦可能無太多積蓄，認為本港現行制度似乎難以應付失業問題，否則數年後一旦經濟下滑，或會再出現同樣情況，促當局應盡快研究失業保險制度是否可行，但明言相信現屆政府任內較難完成，或要下屆政府訂立選舉目標才有機會做到。

議員柯創盛亦批評，現時不少工友面對經濟困難，認為港府常稱「自己做咗好多嘢」，但失業率仍然高企，質疑有關政策無效、力度不足。他又指，平日落區有大批市民感徬徨無助，借貸度日情況普遍，認為當局應設立臨時失業援助金，或允許失業者以個人身份申領綜援。議員郭偉強則指，港府常以道德風險為由「塞住個門口」，拒絕設立有關失業援助制度，擔心不少市民現已花光積蓄，影響退休後的生活。

委員會主度陸頌雄指出，有社福機構近期的調查顯示，本港去年2月有13萬多人失業，申領失業綜援的宗數有約1.3萬宗，比例約為9.8%；至今年2月失業大軍急增至約26萬，失業綜援僅得約1.9萬宗，比例為7.5%，證明不少失業人士認為綜援無助紓困，認為當局應考慮設立失業援助制度，並作技術調整，包括制訂寬鬆及合理的審查制度，排除「超有錢，如有幾百萬港元現金流」的失業者。

羅致光回應指，港府亦曾就有關制度作內部討論，包括失業保險制度及失業援助金，稱一旦開始探討失業保險制度，必涉及僱主供款問題，有關水平及安排與現行的遣散費及長期服務金有直接關係，須考慮作調整，屆時又會與取消強積金對沖有不相符的地方，要停止相關準備工作，重申並非藉此恐嚇勞工界。他續指，尚有數日將公布最新失業率，相信上升機會較低。

至於臨時失業援助金，羅指有時限的失業援助制度，所產生的負面影響或「大過幫到嘅人」，因會出現道德風險，扭曲整個勞動市民及勞資關係，日後本港勞動人口或未能滿足經濟增長的需要，又指市民如要借錢度日，應合乎綜援的申請條件，認為扭鬆現有制度的效益更大。他又提到，申請失業綜援人士必須失業一個月，數字有滯後，導致今年有關比例下降。