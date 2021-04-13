未經同意下披露病人資料　精神科醫生馮順燊失德罪成

精神科醫生馮順燊涉在2019年4月，未有獲得病人同意下，將病人資料告知他人，以及沒有採取適當措施，防止病人資料被披露，被控專業失德。醫務委員會今(13日)裁定他2項專業失德罪成，並向他發出警告信。

案情指出，陳姓男病人一直有向馮求診，而在2019年4月初，馮因事請假一段時間，病人兒子在此期間向馮索取病人的病歷資料，然後馮就將有關信件裝在未有封好的信封，並交予病人的兒子。

案情續稱，病人與子女擁有聯名戶口，而信件在病人不知情及未獲同意的情況下，被病人的兒子及銀行取得。其後，銀行拒絕病人對銀行戶口作任何指示，以及凍結戶口。病人隨後向醫委會投訴。

馮承認自己事後未有向病人確認有關事件。醫委會認為，馮在將信件交予病人兒子之前，應先獲得當事人同意，而將信件交予他人後，亦應進一步向病人確認，但馮均沒有做到，故裁定2項專業失德成立。

醫委會基於馮行醫近50年，紀錄良好，且有不少公職在身，並在事件發生後採取補救措施，包括第三方一旦要獲得病人資料，須獲得由病人提供的同意書，包括第三方的姓名及身份證明等。醫委會最後向馮發出警告信。